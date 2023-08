Agrifiera, ricca festa Nuova location

Trenta ettari per una trentesima edizione ricchissima di novità e appuntamenti. Riparbella torna ad animarsi con la storica Agrifiera, che da antica Fiera del bestiame si è trasformata, nel tempo e con una fitta rete di collaborazioni, in una manifestazione che valorizza ogni anno sia il patrimonio agricoloforestale che lo spirito più vero della campagna, rivolgendosi con particolare attenzione alle nuove generazioni. Tre le giornate: sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 agosto. Nuova e ampia la nuova location scelta per l’edizione 2023 da Pro Loco e Comune di Riparbella: il Giardino Dalle 18.30 in poi, tutte le sere (con ingresso libero), stand gastronomici aperti con specialità locali, prodotti contadini e menù suddivisi in Angolo della ciccia, Angolo della tradizione e Angolo del fritto. Non solo: spettacoli, musica e animazione. Tra gli eventi in programma: la Festa del raccolto, il percorso agrizoologico Biodiversity, la Sfilata di trattori d’epoca, il Battesimo della sella, la sfilata degli animali del bosco e della fattoria. E ancora: esposizione di auto storiche e rally di auto d’epoca nella pista appositamente creata a fianco de Il Giardino. Sabato e domenica alle 20.30 divertimento assicurato con Sara il Cavallo “parlante“ insieme a Sergio suo inseparabile cavaliere.