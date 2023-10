Coltellata al collo della ex, resta in carcere l’aggressore di Pontedera

Pontedera, 17 ottobre 2023 – Resta in carcere Valerio Spinelli, l'ex bagnino livornese di 46 anni che sabato 14 ottobre ha aggredito e ferito con una coltellata alla gola la sua ex fidanzata in strada a Pontedera.

Il gip ha convalidato l'arresto e accolto le richieste del pubblico ministero, Fabio Pelosi, applicando la misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Via De Nicola, la polizia scientifica al lavoro nel punto in cui è avvenuta l’aggressione (Fotoservizio Bongianni/Germogli)

L'uomo, secondo quanto si è appreso da fonti investigative, al momento dell'arresto, avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria pontederese dove era in attesa di prendere in treno per tornare a Livorno, non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento. Intanto migliorano significativamente le condizioni di salute della donna che resta ricoverata all'ospedale Lotti di Pontedera anche se non sarebbe più in pericolo di vita.

Ha ripreso a respirare autonomamente e avrebbe già risposto ad alcune domande degli inquirenti per ricostruire la sua relazione con l'aggressore che già in passato l'aveva picchiata procurandole la frattura di tre costole anche se lei decise di non denunciarlo.