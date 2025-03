"Aggravate le lesioni sulla cappellina"

Un quadro che è andato a gravare su criticità già presenti. Così è arrivato il provvedimento dell’amministrazione comunale. Dopo gli eventi meteo di metà marzo sono stati compiuti sopralluoghi al cimitero di Casciana Alta "che hanno evidenziato l’aggravamento di lesioni sulla Cappellina e un avvallamento del terreno dei campi di sepoltura", spiega l’amminustrazione del municipio di Casciana Terme Lari.

Le successive verifiche, "avvenute dopo aver compiuti i primi interventi di messa in sicurezza dell’area – si legge in una nota –, hanno permesso di accertare che le lesioni e la fessurazione del terreno sono peggiorate". Per questo motivo - spiega la giunta guidata dal sindaco Mori – è stato necessario chiudere al pubblico la zona interessata per procedere con una campagna di indagini "geognostiche e sismiche" (in programma per la prossima settimana) con l’obiettivo di capire le dinamiche del nuovo fenomeno franoso che interessa il cimitero sotto controllo da anni".

La decisione che è stata presa di fronte alle evidenze emerse "impedisce anche le inumazioni e le tumulazione nell’area interessata dal movimento e perciò è stata emessa un’ordinanza". Successivamente – fa sapere l’amministrzione – e sulla base del risultato delle indagini verranno valutati gli interventi più idonei di mitigazione del rischio frana".