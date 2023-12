Adragna-Sinacori. Grande concerto per la Misericordia

SANTA CROCE

Il valore del volontariato e il ricordo di Piero Conservi, governatore scomparso lo scorso settembre. Ma anche una serata di straordinaria musica per scambiarsi gli auguri. C’è tutto questo nel concerto che la confraternita di Misericordia di Santa Croce organizza sabato 16 dicembre, alle 21, al teatro Verdi di Santa Croce con il patrocinio del Comune e della Pro Loco. Note di Cuore, un concerto di fisarmonica e chitarra acustica con i musicisti Pietro Adragna e Giuseppe Sinacori, due straordinari musicisti dei nostri tempi. "Sarà un’occasione per augurare buon Natale a tutti i nostri concittadini ma anche un modo per ricordare la Misericordia e promuovere il volontariato – spiega il governatore della Misericordia Alessandro Marconcini (nella foto) – I musicisti protagonisti della serata sono stati a Santa Croce anche in altre occasioni e garantiscono uno spettacolo di sicuro gradimento. Questo è il primo Natale senza Piero Conservi per anni governatore e questo sarà motivo di riflessione per tutti e soprattutto di volontà per continuare ad andare avanti nel rispetto della definizione di volontariato per anni condivisa con lui. Vale a dire ’Essere volontari oggi vuol dire non porre limiti o confini al desiderio di aiutare chi ha bisogno’".

Il biglietto di ingresso al teatro Verdi per il concerto di Adragna e Sinacori costa 10 euro. Il ricavato sarò interamente devoluto alla Misericordia per sostenere le attività istituzionali. Per informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri: 335 496474 o 0571 34444 (Lorella, Misericordia), 328 8263785 o 0571 31101 (Angelo, Pro Loco). La grande musica torna a Santa Croce dopo il concerto dello scorso settembre per la Santa Croce in Collegiata.