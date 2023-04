Adesso prelievi senza più fila Arriva a Volterra ‘Zero code’ Come funziona e come prenotare

Stop code per sostenere l’esame del sangue. L’Azienda USL Toscana nord ovest annuncia che da lunedì 17 aprile – al punto prelievi di Volterra – i prelievi del sangue saranno prenotabili solo sul sistema “Zero code”. I prelievi saranno effettuati tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 10:30. A cinque mesi dall’introduzione del nuovo sistema regionale di prenotazione online dei prelievi del sangue “Zero code”, al punto prelievi di Volterra si conclude la fase di rodaggio e l’orario di prenotazione va a regime con un aumento dell’offerta dei posti in prenotazione on-line, snellendo i tempi di attesa e permettendo ai cittadini di fissare in pochi attimi la data del prelievo, per sé o per altri, comodamente dal computer di casa o dal proprio smartphone o da qualsiasi altro dispositivo elettronico, digitando l’indirizzo www.prenota.sanita.toscana.it o www.zerocode.sanita.toscana.it, o tramite l’app Toscana Salute.

Per coloro che sono impossibilitati a prenotare tramite il nuovo sistema, saranno disponibili alcuni posti ad accesso diretto (comunque limitati dal totem elimina-code) dalle ore 9 alle ore 10:30 soltanto nelle sedute del lunedì e del venerdì. Chi ha bisogno di aiuto per la prenotazione online può contattare i seguenti servizi di assistenza: il numero di telefono 0587 273048, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13; lo sportello della Bottega della Salute di Volterra, in via Roma 6, aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11 ed il mercoledì e il venerdì dalle 11 alle 13. Per informazioni o appuntamenti fuori orario, è possibile contattare la Bottega della Salute di Volterra al numero 333 6114863, anche tramite WhatsApp (numero attivo dal lunedì al venerdì in orario 9 -12).

Per la consegna dei campioni biologici, resta a disposizione la possibilità di accedere senza appuntamento, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9:00 – 10:30. "Si ricorda – spiega l’Usl – che per prenotare attraverso il sistema “zero code” è necessario che il medico prescriva gli esami su ricetta dematerializzata (la cosiddetta ”ricetta bianca”)". "Alcuni esami – continua l’Usl – specialistici di secondo livello o di approfondimento diagnostico vengono garantiti esclusivamente in alcuni punti prelievo regionali. Per tali casi si consiglia sempre un confronto con il proprio medico prescrittore di riferimento".