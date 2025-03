Addio al re delle feste paesane. Lutto per la morte di Franchini: "Uomo di grande generosità"

Vasto cordoglio in Valdegola per la scomparsa di Franco Franchini, 73 anni, venuto a mancare dopo una malattia. Franchini era l’anima delle feste, il re della cucina dei momenti più belli della piccola "grande" comunità di Balconevisi. Sempre pronto, sempre in prima fila. Artefice – ci raccontano – dei deliziosi primi piatti alla cacciagione. C’era sempre.

Per il Palio del Papero, per la sagra del ginghiale, con la sua allegria, la sua generosità, con quel mettersi sempre a disposizione con passione per valorizzare il paese, le sue tradizioni, il territorio.

"Franco era un pilastro della nostra Unione sportiva e del club cinghialai – si legge in una nota – sempre presente, pronto a rimboccarsi le maniche in qualsiasi occasione. Ci stringiamo commossi attorno alla famiglia, alla moglie Roberta, alla sorella, ai figli Monica e Walter e ai nipoti per questa dolorosa perdita".

Per chiunque volesse dare un ultimo saluto a Franco il funerale si terrà stamani alle 11 nella Chiesa di Santa Maria a Ripa di Empoli. "Mi unisco alle condoglianze per la prematura scomparsa di Franco Franchini – dice il sindaco Simone Giglioli –. Una delle anime di Balconevisi, di tutte le attività sociali che si svolgono e una delle anime della squadra cinghialai, dove non faceva mai mancare il suo apporto".

"Franco era una persona molto conosciuta ed apprezzata – aggiunge Gigioli –. Era l’esempio del mettersi a disposizioni per la sua comunità. Indubbiamente una grande e prematura perdita. Lo ricordo e lo voglio ricordare com’era: una bella persona, sempre col sorriso sulle labbra e sempre pronto a dare una mano, sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti i familiari".

C. B.