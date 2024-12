Addio al pittore Liberati. Aveva dipinto il Cencio 2024

Ieri, in tanti si sono riuniti in chiesa, per dare l’ultimo saluto al pittore Renzo Liberati. Un’artista apprezzato e conosciuti che abitava a Castelfranco, dove sono conservate anche alcune sue importanti opere. Va infatti anche ricordato che l’ultima opera di Liberati è stato il cencio del Palio dei Barchini 2024 che è stato corso l’ultima domenica di maggio e che rappresenta uno dei principalieventi e momenti di socializzazione della comunità. Per la chiesa Collegiata, inoltre, Liberati aveva realizzato in passato i quattro santi delle contrade del palio: San Bartolomeo, San Martino, San Michele e San Pietro che sono stati posti sui quattro altari laterali della navata centrale. La messa esequiale è stata concelebrata anche dal nipote fra Alessandro Martelli e dal parroco don Ernesto Testi. Renzo Liberati lascia la moglie, i figli, le nuore e gli amati nipoti. Alle esequie erano presenti molti amici ed estimatori della sua frate. Tra loro anche l’attore Kaemmerle.