Addio a Gorelli sindacalista e militante Anpi

Una vita d’impegno, fatta di tante battaglie dalla parte dei lavoratori. É morto Fabio Gorelli, storico iscritto Anpi, persona molto conosciurta e stimata nella zona e in tutta la provincia. Aveva 73 anni ed è stato una importante figura sindacale della Cgil di Pisa e della Cgil della zona del Cuoio, nella quale ha militato per tantissimi anni. "Un compagno la cui statura morale, preparazione e serietà, nonché tangibile passione per i valori democratici e del sindacato – dice la Cgil riconrdandone la figura – , hanno rappresentato la cifra della sua vita nella e per la Cgil pisana e della zona del cuoio in particolare. E sono stati e lo sono tutt’ora di grande esempio per chi ha attinto dalla sua eredità nelle diverse fasi del suo percorso sindacale".

"Un compagno generoso, passionista, dedito alle cause a favore dei lavoratori, delle lavoratrici e dei pensionati – prosegue la nota –, dell’antifascismo, della pace e della difesa della Costituzione". "Un uomo che ha segnato con la sua assidua attività tuti i passaggi complessi e difficili di questa zona e non solo negli ultimi decenni – dice l’Anpi – portando sempre preziosi contributi e sostegni, idee, proposte e progetti di grande utilità sempre e solo nell’interesse generale". La salma è esposta nella Sala del Commiato dell’ospedale di Empoli. Il rito funebre si terrà oggi alle 16 nella chiesa Collegiata di Santa Croce.

È previsto un momento di commemorazione laica alle 15.45 davanti al piazzale della chiesa.