Addio a Diana Cavallini. Amata insegnante e lionista: "Donna di grandi doti umane"

L’amore per l’insegnamento e per il mondo della scuola e dei ragazzi da formare ed educare al domani, ma anche l’impegno sociale che trovava, nei valori del lionismo e nell’appartenenza al club di San Miniato, la sua espressione più profonda e vera. Sono questi i tratti distintivi di Diana Cavallini, venuta a mancare la notte scorsa all’età di 71 anni, dopo aver combattuto a lungo con una malattia. La professoressa Diana aveva insegnato a lungo in vari istituti per geometri (uno degli ultimi incarichi era stato a Volterra), e svolgeva anche la libera professione con importanti incarichi di consulenza per il tribunale di Pisa nel settore delle problematiche legale all’edilizia ed ai terreni. Del Lions Club di San Miniato Cavallini era una vera colonna, fu una delle prime donne ad essere nominata socio in una realta per decenni solo maschile: aveva ricoperto vari incarichi, compreso quella di presidente. Ed era stata anche insignita del massimo riconoscimento che viene attribuito ad un lions per la sua militanza e per i risultati conseguiti: il Melvin Jones.

Molti, davvero tanti, i progetti di cui si è occupata Cavallini in prima persona, in particolare – lo ricordiamo – quelli legati al mondo della scuole e della formazione giovanile come "Il poster per la pace". Aveva anche seguito con passione e dedizione il service che il club di San Miniato dedica alle case di riposo della zona – per rivolgere uno sguardo speciale al mondo degli anziani –, e che si ripete ogni anno in occasione delle festività natalizie ed al quale ha voluto essere sempre presente. La notizia della morte di Cavallini ha destato profondo cordoglio nella zona ed ha raggiunto ieri mattina i soci del club che ne ricordano le particolari dote umane, la disponibilità con tutti, le qualità professionali che ha sempre messo a servizio dell’associazione dandone particolare prova nell’annata della sua presidenza.

"Grande dolore per la scomparsa di Diana, lionista autentica e persona speciale al quale tutto il club era profondamente legato", è espressa dal presidente del Lions di San Miniato, avvocato Veronica Vivaldi. Le esequie saranno celebrate stamani alle 10 nella chiesa Collegiata di Castelfranco. Diana Cavallini lascia le due figlie, Agnese e Delia – anche loro socie Lions – la mamma Lela e gli amati nipoti.

C. B.