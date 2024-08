Ad 1398, calo presenze: "Ha inciso il gran caldo. Il debutto è sempre così. E restiamo ottimisti"

Una flessione fisiologica, per dirla con le parole della direttrice del consorzio turistico Claudia Bolognesi, che commenta la prima domenica di rievocazione medievale AD 1398. Una domenica contraddistinta da temperature asfissianti che, gioco-forza, hanno finito per scoraggiare possibili visitatori in città per quella che è la festa per antonomasia di tutta Volterra. A sorpresa, nel circuito della festa medievale domenica è arrivato anche il presidente della Regione Eugenio Giani.

"Siamo ottimisti – dice Bolognesi – anche in precedenti edizioni, il debutto è stato caratterizzato da una flessione a causa del grande caldo. I turisti, tuttavia non sono mancati: tantissimi europei ma anche tanti italiani e toscani, molti dei quali fidelizzati alla rievocazione medievale e che ogni anno tornano a farci visita. Confidiamo nel gran finale di domenica 18 agosto". Una contrazione per le presenze di AD 1398 confermata anche dalle parole dell’assessora al turismo Ilaria Bacci. "Il caldo opprimente di domenica scorsa non ha certo agevolato – spiega – ma, a partire dalle 18, abbiamo notato un incremento degli afflussi. Dobbiamo attendere il dato finale delle due domeniche di rievocazione per stilare un bilancio. Mi preme, tuttavia, una considerazione che è di carattere generale: le associazioni di categoria hanno parlato di un calo turistico soprattutto a partire dal mese di giugno. Ho avuto modo di incontrare Confcommercio e Confesercenti e comprendo le richieste formulate su promozione e coordinamento. Credo che sulla valorizzazione e sulle grandissime potenzialità di una città così meravigliosa si possa lavorare ancora di più. Vien da sé – prosegue l’assessora Bacci – che Volterra rispecchia, per quanto riguarda questa estate, un trend nazionale: meno richieste per le città d’arte, mentre sono in aumento quelle per montagna e colline. un trend che si fa sentire anche nelle nostre strutture museali, per quanto stiano andando abbastanza bene".

Appuntamento quindi il 18 agosto per la giornata di festa nell’Anno Domini 1398. Mercanti, artigiani, musici, giocolieri, teatranti, artisti, notabili, dame e cavalieri, frati e contadini, soldati e falconieri. Centinaia di figuranti torneranno a muoversi tra le austere torri, i superbi palazzi e le chiese o tra le semplici case del villaggio e le tende degli accampamenti, sotto la mole della Fortezza Medicea.