Abbigliamento, cibo e tanto altro, debutta in centro il mercato Mercadera

Pontedera, 20 maggio 2025 – Debutta un nuovo mercato nel centro di Pontedera. E si chiamerà Mercadera. Appuntamento domenica 25 maggio, dalle ore 9 alle 20 in Piazza Martiri della Libertà e Piazza Garibaldi. Un nuovo evento dedicato allo shopping e ai sapori di qualità, organizzato da Anva Confesercenti Valdera-Cuoio, con il patrocinio del Comune di Pontedera. Spazio ad abbigliamento, food & beverage, dolciumi, biancheria per la casa, oggettistica e molto altro, per una giornata “all’insegna della qualità e dello shopping con i negozi del centro aperti insieme agli altri esercizi commerciali come bar, ristoranti e pizzerie e molto altro. «Un ringraziamento speciale al sindaco di Pontedera Matteo Franconi e all’Assessore al Commercio Alessandro Puccinelli per il supporto all’iniziativa e per averci dato la possibilità di creare un nuovo evento», dichiarano i due dirigenti dell’associazione Mirco Sbrolli Presidente Anva Confesercenti Prov. Di Pisa e Claudio Del Sarto Responsabile D’Area e allo sponsor Futurline di Futura Cavalli per aver creduto nel progetto. Un’occasione per vivere il centro di Pontedera in una domenica diversa.