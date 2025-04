Abbandono di rifiuti: "Visto e multato"

La lotta agli abbandoni dei rifiuti non si ferma. Ne è stato "beccato" un altro. E di fronte agli agenti della polizia municipale – viene spiegato – ha ammesso le proprie colpe e ha accettato la multa comprendendo di aver commesso un errore. Nei giorni scorsi un cittadino di un comune limitrofo si è recato a Selvatelle e ha scaricato dalla propria auto alcuni sacchi dell’immondizia all’interno dei cassonetti, convinto di passare inosservato.

La polizia municipale - impegnata nei controlli mirati, potenziati dall’estate scorsa su indicazione dell’amministrazione comunale - lo ha visto e quindi lo ha rintracciato per comminargli la sanzione prevista. "In nove mesi di potenziamento dei controlli - spiega il vicesindaco, Elena Baldini Orlandini - sono già una ventina le persone multate per abbandono o errato conferimento dei rifiuti sul territorio comunale". "Il risultato è frutto di una chiara linea di indirizzo dell’amministrazione comunale – aggiunge –che da subito ha stabilito la tolleranza zero nei confronti di chi non rispetta le regole, e di un lavoro straordinario da parte degli agenti della nostra Polizia municipale. I controlli vanno avanti assiduamente prima di tutto per la tutela e nel rispetto dei cittadini che seguono le norme".

Nei giorni scorsi, inoltre, il Comune ha dato il via a un intervento mirato e straordinario per contrastare il fenomeno della proliferazione incontrollata dei piccioni nel centro abitato. Con un investimento complessivo di 20mila euro è stato affidato alla ditta specializzata il servizio di attuazione del piano regionale, per un periodo di 12 mesi. L’intervento sarà eseguito da professionisti del settore nel controllo della specie "Columba livia domestica", e potrà includere, se necessario, anche analisi di laboratorio. Obiettivo: tutelare la salute pubblica e il decoro urbano, ponendo fine a una situazione di disagio avvertita da tempo in diverse aree del territorio.