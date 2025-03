Abbandono dei rifiuti. Giro di vite

La lotta all’abbandono dei rifiuti non si ferma. Il formnte resta caldo. Ma anche l’attenzione dell’amministrazione e dei controlli. L’ultimo caso è di una manciata di ore fa: un’abbandono irregolare all’esterno dei cassonetti, è stato sanzionato. La polizia municipale ha rintracciatil trasgressore risalendo al suo nominativo. Gli agenti hanno multato una persona, residente nel comune di Terricciola, che aveva lasciato immondizia all’esterno delle postazioni per il conferimento dei rifiuti. Dall’estate scorsa i controlli sono stati potenziati su indicazione dell’amministrazione comunale e hanno permesso di individuare svariati casi di abbandono e irregolare conferimento di spazzatura e scarti di vario tipo. Ad opera di cittadini del comune di Terricciola e - soprattutto - di comuni limitrofi. "Grazie all’intenso lavoro portato avanti dalla polizia municipale - spiega il sindaco, Matteo Arcenni - il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ha fatto registrare un rallentamento e in alcune zone del territorio comunale la situazione è sensibilmente migliorata. Il problema, comunque, rimane e non dobbiamo in alcun modo abbassare la guardia". "Per questo i controlli – conclude il primo cittadino – andranno avanti quotidianamente al fine di individuare e multare i trasgressori".

C. B.