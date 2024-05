A Volterra tutti pazzi per Banksy. Numeri da record per la mostra 3mila visitatori in un solo "ponte"

Nonostante il maltempo che ha imperversato il primo maggio, prosegue il boom di visitatori a Volterra, che già durante il ponte del 25 aprile aveva portato oltre 3 mila visitatori alla mostra "Banksy. Realismo Capitalista" al centro studi espositivo Santa Maria Maddalena. Dall’apertura della mostra a metà marzo, sono migliaia le persone che hanno varcato la soglia del centro espositivo per la mostra dedicata al rivoluzionario artista di strada. Segno, che quando si pianificano eventi culturali di un certo spessore attraverso una programmazione di qualità, si provocano, a cascata, benefici in ogni settore della città, favorendone la crescita economica e l’espressione culturale. ""In questi ultimi anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra è stata il centro catalizzatore di una promozione culturale di livello che via, via, è cresciuta nel tempo - afferma Roberto Pepi presidente della Fondazione Crv, alla testa dell’organizzazione della mostra su Banksy - siamo partiti dalla mostra emozionale "I Tesori dell’alabastro" di Nico Löpez Bruchi e siamo arrivati, attraverso un altro grande artista internazionale, il volterrano Mauro Staccioli a cui la Fondazione ha dedicato un museo archivio, a coinvolgere uno degli artisti più noti a livello mondiale, Banksy, tra i maggiori esponenti della street art"". La mostra dell’artista britannico promossa dalla Fondazione Crv e prodotta da Opera Laboratori, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, è visitabile fino al 3 novembre ed è inserita nel biglietto cumulativo "Anima di Volterra" (comprensivo del Duomo, Battistero, e dell’ex ospedale Santa Maria Maddalena) insieme all’esposizione di arte contemporanea, il museo archivio di Mauro Staccioli, inaugurato da pochi mesi nell’ ex oratorio del Crocifisso, sta già diventando un punto di riferimento per la scoperta e lo studio dell’artista. "Soltanto operando attraverso una strategia mirata si possono ottenere risultati, e la Fondazione Crv si è mossa e si sta muovendo in questa direzione con la risolutezza di chi opera per lo sviluppo sociale ed economico del territorio - conclude Pepi, che lancia una stoccata- se c’è un’offerta valida è grazie al nostro impegno, mentre il recente panorama cittadino, piuttosto povero di iniziative analoghe, non ha agevolato né agevola la valorizzazione di una Volterra accogliente, dinamica".