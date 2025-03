A Volterra la viabilità è in crisi: "Stagione turistica a rischio". Le richieste di Confesercenti

Interventi urgenti per la viabilità e un piano straordinario di gestione dei flussi turistici: è la richiesta, forte e chiara, che Jonni Guarguaglini, presidente Confesercenti Valdicecina, e Claudio Del Sarto, coordinatore Confesercenti Cuoio-Valdera-Valdicecina, muovono alle istituzioni, vista la delicata situazione viaria con la chiusura della Ss68 in direzione Colle Val d’Elsa per l’imponente frana e l’interruzione al traffico di viale Lorenzini per la ricostruzione del fronte murario crollato nel maggio scorso. "Queste criticità, oltre a causare gravi disagi per la popolazione e per le attività economiche - dicono Guarguaglini e Del Sarto - rischiano di compromettere l’intera stagione turistica, con conseguenze devastanti per il tessuto economico della città. Senza interventi rapidi e concreti, Volterra potrebbe subire una paralisi nei momenti di maggiore affluenza, con danni ingenti per il commercio e il turismo locale". In prima battuta, la statale 68: "Secondo quanto dichiarato dal sindaco Santi, vista la difficoltà nel realizzare un nuovo tratto alternativo a monte della frana, si sta valutando la possibilità di riaprire il bypass realizzato a dicembre attraverso un monitoraggio costante del versante. Tuttavia, questa soluzione rappresenta solo un’azione temporanea e non una vera messa in sicurezza".

Le richieste di Confesercenti: "Un’accelerazione dell’iter per il riadeguamento strutturale della Ss68, affinché i lavori possano partire senza ulteriori ritardi, un monitoraggio rigoroso del bypass, con aggiornamenti costanti alla cittadinanza e un piano di gestione dell’emergenza in caso di nuovi smottamenti e una comunicazione chiara e tempestiva, per informare cittadini, imprese e turisti sulle tempistiche e sulle soluzioni adottate". La chiusura di viale Lorenzini e i punti messi a fuoco dall’associazione di categoria: "Chiediamo un’accelerazione dei lavori per garantire il rispetto delle scadenze e ridurre al minimo i disagi e l’attivazione immediata del senso unico alternato, così da ripristinare la fruibilità dell’arteria e garantire una migliore viabilità interna".

Un piano straordinario per il turismo. Ecco la proposta di Confesercenti: "Proponiamo un sistema di monitoraggio dei parcheggi in tempo reale con segnalazioni chiare per i visitatori, una regolamentazione dell’accesso ai bus turistici per evitare sovraffollamenti e situazioni ingestibili". E ancora: "L’attivazione di parcheggi esterni con servizio navetta per decongestionare il centro cittadino, la creazione di un tavolo di coordinamento tra istituzioni e operatori economici per mitigare l’impatto negativo sulle attività commerciali e un piano di comunicazione efficace, per informare i visitatori sui percorsi alternativi e sulle modalità di accesso alla città". Infine, l’appello: "Servono interventi immediati per garantire la viabilità, con una rapida soluzione per la Ss68, la riapertura di viale Lorenzini e l’attivazione di un piano di accoglienza turistica, che consenta di gestire l’afflusso senza penalizzare le attività economiche locali. E’ urgente un coordinamento tra Comune, Regione, Anas e gli enti competenti per garantire risposte tempestive e concrete. Volterra non può affrontare la stagione turistica in queste condizioni".

Ilenia Pistolesi