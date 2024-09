A scuola il colosso dell’alta moda. Studentesse dell’Ipsia Pacinotti le future artigiane della pelle

di Gabriele Nuti

L’arte di lavorare la pelle all’Ipsia Pacinotti dove l’alta moda entra in classe per formare artigiani di domani. Grazie a Robans, azienda di Ponsacco dei fratelli Andrea, Roberto e Cristina Palmieri e maison del gruppo Lvmh Métiers d’Art dal 2022, una classe quinta dell’istituto professionale diretto dalla professoressa Maria Giovanna Missaggia parteciperà al progetto di Altagamma "Adotta una scuola". Robans è una delle più importanti realtà nella produzione di abbigliamento in pelle per i principali brand internazionali e da anni è impegnata nella formazione e divulgazione culturale dell’artigianato della pelle.

Il progetto è realizzato dall’impresa di Ponsacco e da Lvmh Métiers d’Art in collaborazione con l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza Lvmh, il braccio dedito alla formazione del colosso mondiale del lusso Louis Vuitton Moet Hennessy. Ieri mattina, nell’aula magna dell’Ipsia Pacinotti, c’è stata la presentazione ufficiale con la consegna dei gadget alle studentesse che potranno usufruire di quattro macchine per cucire professionali, due tavoli per il taglio della pelle e altro materiale forniti da Robans i cui addetti supporteranno la classe del Pacinotti per tutto il percorso formativo di "Prototipista di abbigliamento in pelle". Presenti alla cerimonia di inizio del progetto Matteo de Rosa, ceo di Lvmh Métiers d’Art, l’assessore alla scuola del Comune di Pontedera Francesco Mori, Andrea, Roberto e Cristina Palmieri di Robans, Pauline Gandiol, responsabile dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza Lvmh e la dirigente del Pacinotti Maria Giovanna Missaggia.

"Per voi – ha detto l’assessore Mori rivolgendosi alle studentesse – questa è un’esperienza fondamentale per implementare la vostra creatività e le vostre competenze con un’azienda internazionale così importante che si avvicina al territorio. Non vi potete sottrarre e dovete mettere con volontà e capacità. Questa è un’opportunità straordinaria per il territorio". "Siamo contentissimi di questo progetto che coniuga industria, professione e formazione – le parole di Matteo de Rosa ceo di Lvmh Métiers d’Art – Il nostro futuro siete voi che darete impulso alla creatività dal territorio". "Le nostre aziende hanno necessità di trovare e formare nuovi talenti – ha riassunto in poche parole l’idea del progetto Pauiline Gandiol dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza di Lvmh – Vi inviteremo ai nostri eventi, il prossimo a Milano e spero di rivedere tante di voi in futuro". Cristina Palmieri ha portato il saluto di Robans anche a nome dei fratelli, assicurando la massima collaborazione dell’azienda alla classe nella realizzazione delle creazioni in pelle che poi le studentesse potranno indossare. Chiaramente soddisfatta la preside Missaggia che negli anni ha fatto in modo che l’Ipsia si aprisse sempre più al territorio.