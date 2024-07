A portata di click orari e ferie di negozi e bar

CASTELFRANCO

"Cosa c’è di aperto in agosto? Dove posso andare a mangiare la pizza o tagliarmi i capelli durante l’estate? Le risposte sono ’a portata di click’! È stato appena pubblicato il data base ’Castelfranco a portata di click’, una sorta di Pagine Bianche digitale con le ferie e i riferimenti aggiornati sulle attività commerciali di capoluogo e frazioni di Castelfranco".

A dirlo è l’assessore alle attività produttive Giuseppe Calò (nella foto). Lo strumento di consultazione è disponibile sulla home page del sito del Comune di Castelfranco e resterà visibile tutto l’anno, quindi "può diventare un’ottima occasione per promuovere e rendere più visibile la propria attività".

"L’amministrazione comunale ha raccolto le informazioni utili, relative alle attività a contatto con il pubblico del territorio comunale, grazie alla partecipazione delle attività a un questionario digitale di facile e intuitiva compilazione – spiega l’assessopre Calò – Sono soddisfatto del lavoro fatto dal nostro ufficio e da chi ha collaborato con il dottor Piazza, responsabile dell’ufficio, alla realizzazione di ’Castelfranco a portata di click’ e dal prossimo anno, oltre al click, affiancheremo anche la produzione cartacea dell’opuscolo così come era in uso fino a qualche anno fa, ciò darà modo anche a chi non è pratico con i mezzi informatici di fruire di questo servizio".

"Grazie alla collaborazione dei commercianti, questo database sarà un punto di riferimento non solo per l’estate ma per tutto l’anno – conclude l’assessore Calò – promuovendo le nostre attività e rafforzando la comunità. Ringrazio tutte le attività per la partecipazione e il supporto".