A Pontedera con Felicita Marcelli: ‘E il popolo canta’

Al teatro Era, oggi alle 17, Felicita Marcelli in ‘E il popolo canta’, spettacolo di canti tradizionali del centro sud italiano e frammenti dall’opera poetica di Pier Paolo Pasolini, dalle raccolte Le ceneri di Gramsci e Poesia in forma di rosa. Regia di Mario Biagini per una produzione Accademia dell’incompiuto. ‘E il popolo canta’ di Felicita Marcelli ci riporta a un mondo che non esiste più, a un paesaggio musicale di tradizione orale ormai scomparso dalla cultura viva della gente, per lo più dimenticato. Non solo un concerto dunque, ma un’evocazione di quel mondo umano e sonoro di cui sono rimaste solo tracce labili e che rivive in teatro. I dolori e le gioie di chi ci ha preceduto siano i medesimi di quelli che proviamo, pur in una società radicalmente diversa. Marcelli porta sulla scena un recital letterario-musicale sul rapporto tra canzone tradizionale italiana e modernità. L’attricecantante ritrova nelle vibrazioni e i timbri di voci ormai scomparse dal vissuto, esperienze e affetti che ancora ci interpellano individualmente e collettivamente. Intrecciandosi al canto delle generazioni andate, i versi di Pasolini interrogano con la stessa urgenza di decenni fa.