A Londra retrospettiva sui Taviani. Onori alla carriera dei due maestri

Londra celebra il cinema dei Taviani, i fratelli cineasti di San MIniato. "Realismo magico" – si apprende – è il titolo di una retrospettiva interamente dedicata ai maestri Paolo e Vittorio in programma al Southbank iniziata ierie che andrà avanti per alcuni giorni. La rassegna, realizzata in collaborazione con Cinecittà, comprende le principali opere dei due registi, da "Padre Padrone" (Palma d’Oro a Cannes nel 1977) a "Kaos" (1984, una delle piú riuscite interpretazioni dei racconti di Pirandello). Ma nel fitto programma che anche il capolavoro "Cesare deve morire" (2012) un docu-dramma in bianco e nero nel quale un gruppo di carcerati di Rebibbia mette in scena il Giulio Cesare di Shakespeare mescolando finzione e realtà.

Il film fu vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino. E ci sarà, ovviamente, anche il pluripremiato La notte di San Lorenzo, con il quale i Taviani rievocarono il passaggio della guerra civile sui colli della loro San Miniato. Il film, infatti, è per gran parte girato a San Miniato e nelle campagne che circondano la città della Rocca.

In programma anche, l’11 febbraio una conversazione in sala con il 92enne Paolo Taviani, che racconterà i suoi 60 anni di carriera con il fratello Vittorio (scomparso nel 2018). Paolo Taviani è stato nei mesi scorsi anche a San Miniato per assistere alla presentazione della statua – oggi monumento in piazza Mazzini – che ricorda priprio La Notte di San Lorenzo e i grandi messaggi di quella pellicola. La statua è stata finanziata dalla Fondazione Crsm nell’mbito di un progetto dedicato al cinema dei Taviani. Ingtanto è in preparazione il premio annuale dedicato alla memoria di Vittorio Taviani.