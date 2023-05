A Lari scatta l’oleoturismo Idee per diversificare l’offerta

Sono i segreti della produzione dell’olio extra vergine d’oliva i protagonisti di un viaggio alternativo nella splendida cornice delle colline della provincia di Pisa. Ci troviamo a Lari, tra i filari dell’oliveta della piccola azienda a conduzione familiare "Verdoliva", dove la magia della produzione dell’"oro verde", dei suoi profumi e sapori, ha inizio. Davanti agli occhi increduli di britannici, svedesi, norvegesi e tanti altri turisti in un’esperienza immersiva nel mondo della produzione di uno dei condimenti più famosi del Bel Paese. E’ l’oleoturismo, una nuova alternativa possibile per diversificare il turismo locale e far conoscere i prodotti del territorio. Igp, ovvio, e anche biologici. L’azienda della provincia toscana si è classificata tra i 50 migliori produttori toscani Igp di olio extra vergine d’oliva. A fare da guida, nei luoghi di coltura, è Roberta Caciagli, insieme al marito. "Siamo nati di recente al contrario di molte altre aziende che sono storicamente radicate sul territorio. La nostra è stata una scelta di vita: ripartire da zero per vivere in modo sano e lontani dai ritmi stressanti della città". Ma per fare questo, si sono dovuti rimboccare le maniche, ‘armati’ di grande "curiosità e passione". "La nostra è una piccola produzione di nicchia che ci permette di curare in maniera artigianale tutte le fasi di produzione fino ad ottenere un olio benefico per la salute", spiega Caciagli. L’azienda, inoltre, promuove dei mini-corsi nella sede di Casciana Terme sulla produzione e cultura dell’olio. L’obiettivo? "Rendere i consumatori consapevoli insegnando loro a riconoscere un prodotto di qualità da uno di bassa lega", sottolinea Caciagli. Un’altra grande attrazione sono le cene nell’oliveta che ripartiranno nel mese di giugno: "Un’opportunità per far conoscere i prodotti del territorio immersi in una tela fatta di stelle e natura". Per maggiori informazioni sulle cene e i corsi scrivere a [email protected]

Ilaria Vallerini