"A fine giugno riaprirà l’ufficio postale"

Le Poste stanno tornando.

"I cittadini di Castelfranco e chi lavora nel territorio se ne sarà già accorto: il cantiere per la riapertura dell’ufficio postale sta per essere completato e di conseguenza a breve termine anche l’ufficio tornerà a disposizione". A spiegarlo è il vicesindaco e candidato del centrosinistra alle elezioni comunali Federico Grossi: "Dalle notizie arrivate dalla direzione provinciale di Poste Italiane l’ufficio postale di Castelfranco - chiuso da novembre 2023 a seguito di un atto criminoso - riaprirà a fine mese. I lavori sono a buon punto e ormai manca poco per rivedere aprirsi le porte di questo presidio, fondamentale per i residenti ma anche per chi lavora nella nostra città".

"Un risultato arrivato anche grazie alla petizione che abbiamo promosso e che ha raccolto oltre 2mila firme fra online e cartaceo; firme che poi abbiamo consegnato proprio a Poste Italiane dopo aver più volte sollecitato aggiornamenti sulla data di riapertura – prosegue il vicesindaco –, perché l’ufficio postale di Castelfranco ha un’importanza strategica e perché soprattutto per certe categorie come gli anziani diventava complesso recarsi agli uffici di Santa Croce o di San Romano. Vigileremo attentamente sul rispetto delle tempistiche".

I lavori porteranno anche delle migliorie: "L’ufficio postale di Castelfranco – continua Grossi - sarà l’unico del Valdarno inserito nel progetto Polis, attraverso il quale sarà possibile sfruttare nuovi servizi come il rilascio del passaporto e della carta d’identità elettronica".