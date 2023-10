A Buti torna la Giornata Mariana Regionale

La Madonna atterrerà in elicottero al campo sportivo. In processione verrà portata nella chiesa parrocchiale dove si svolgerà la "Giornata mariana regionale", appuntamento religioso di straordinario coinvolgimento e preghiera che avrà luogo domani a Buti. L’organizzazione, come da mezzo secolo a questa parte, è affidata al Collegamento mariano regionale toscano di cui fanno parte associazioni, movimenti e gruppi di preghiera della Toscana e che ha il compito di promuovere la devozione mariana. A Fatima, nelle apparizioni ai tre pastorelli, la Vergine Maria disse: "Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato". "Il compito assunto dal Collegamento mariano regionale toscano è realizzare questa volontà divina", dice il presidente, l’avvocato Gino Doveri di Buti. "Una volta il Collegamento mariano toscano era una sezione del Collegamento mariano nazionale - spiega Doveri - ed era un organo della Conferenza episcopale toscana in cui ogni diocesi era rappresentata da un delegato nominato del vescovo, che poteva essere un sacerdote o un religioso. Oggi il Collegamento è presieduto da un laico ed ha come assistente ecclesiastico il vescovo di Livorno monsignor Simone Giusti".

"La statua – spiega ancora Doveri – , che è una copia della Madonna di Fatima, verrà portata in processione in chiesa dove verrà posta all’altare e incoronata e vi sarà un omaggio floreale da parte di giovani e di un gruppo di consacrati. Dalle 16 ci saranno l’intervento di padre Serafino Tognetti, scrittore, teologo ed esorcista sul tema ‘La battaglia tra la Vergine e Satana nel mondo presente’ e la testimonianza di don Gianni Castorani, che svolge la sua missione tra i giovani che incontra in discoteca, in spiaggia e per strada. Seguiranno le testimonianze di due laici, di cui uno convertito e divenuto diacono e l’altro un giovane che ha partecipato alla giornata mondiale della gioventù a Lisbona". La giornata terminerà alle 18 con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Simone Giusti, vescovo di Livorno, originario di Cascine di Buti e al termine della messa lo stesso monsignor Giusti rinnoverà la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Toscana.

g.n