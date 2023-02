E' morto Giancarlo Falaschi: addio a un imprenditore generoso

Giancarlo Falaschi

Santa Croce, 20 febbraio 2023 – La famiglia, il lavoro e una generosità straordinaria. Di Giancarlo Falaschi, morto sabato sera nella sua casa di Staffoli all’età di 82 anni, è impossibile non sottolineare la grande educazione e il rispetto per gli altri.

Un uomo perbene. Un imprenditore lungimirante e mai restio a sostenere le varie realtà associative di Santa Croce, soprattutto quelle sportive. Dal calcio alla pallavolo, anche se il ciclismo era la sua vera passione e il mondo santacrocese delle due ruote ha beneficiato per decenni del sostegno del socio fondatore della Lmf Biokimica, una delle più importanti aziende del settore chimico legato a doppio filo alla conceria.

Lmf Biokimica che oggi conta tre stabilimenti: la sede principale di Santa Croce, una succursale ad Arzignano (altro polo conciario nazionale) e la sede operativa a Ferno in provincia di Varese. Grazie anche, e soprattutto, a Falaschi, l’Unione Ciclistica Santacrocese ha potuto organizzare per un ventennio una tra le migliori corse per la categoria juniores.

Santa Croce e il comprensorio del Cuoio perdono uno dei suoi imprenditori migliori. Falaschi si è spento sabato sera nella sua casa di Staffoli per le conseguenze di un ictus che l’aveva colpito oltre cinque anni fa e che l’aveva costretto a ritirarsi dalle attività. Lascia la moglie Mara e i figli Carla, Silvio e Francesco. Il funerale avrà luogo stamani, lunedì, nella chiesa di Ponte a Egola, il paese di cui l’imprenditore era originario.

Nonostante il suo attaccamento a Santa Croce e a Staffoli, la frazione collinare dove viveva da dopo il matrimonio con Mara, aveva sempre espresso il desiderio di essere sepolto vicino alla mamma, nel cimitero di Ponte a Egola. E così stamani il corteo funebre muoverà da Staffoli passando da Santa Croce, con breve sosta davanti alla Lmf Biokimica, e poi proseguirà per la chiesa di Ponte a Egola dove alle 11 ci sarà la messa funebre.

Tra la fine degli anni Novanta e il Duemila, Giancarlo Falaschi aveva acquisito l’area del lago di San Donato nel comune di Santa Maria a Monte aprendo il ristorante Oasi al Lago, uno dei locali più conosciuti della provincia e sede di tante manifestazioni, anche internazionali, di pesca sportiva. Alla famiglia le più sentite condoglianze.

gabriele nuti