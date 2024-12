10, 9, 8... San Silvestro sul Piazzone. Le regole per la festa in sicurezza. Stop alcol, bus navetta fino alle 3

Sarà un piazzone off-limits quello di oggi, per permettere l’allestimento in sicurezza del concerto di Capodanno, al via dalle 22.30. Dalle ore 14 ci sarà il divieto di sosta e transito su tutta la piazza, come in via della Stazione Vecchia ed in piazza Garibaldi (piazza dei pini) mentre in viale Risorgimento doppio senso di circolazione e divieto di svolta verso piazza Garibaldi. Anche in via della Misericordia (nel tratto tra piazza Garibaldi e piazza del Duomo) ci sarà il divieto di transito e di sosta (lati marciapiedi e park centrale a lisca di pesce) mentre per chi proviene da dietro il Duomo ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra in direzione stazione. Dalle ore 15 fino alle 7 di domattina sarà chiuso il ponte Napoleonico.

Per la serata di oggi e quindi in occasione dei festeggiamenti per la Notte di San Silvestro, il servizio gratuito della Navetta A e della Navetta B verrà prolungato fino alle ore 3 di domani, inerenti i collegamenti dal parcheggio Cineplex/Mercato e dal parcheggio dei cimiteri con il centro città. Dal parcheggio Cineplex/Mercato dalle 20.35 in poi passerà ogni 20 minuti, così come da piazza Gronchi. Dal parcheggio dei cimiteri passerà ogni 15 minuti, così come in piazza Garibaldi e parcheggio cimiteri.

Inoltre, con apposita ordinanza, il Comune di Pontedera ha previsto l’adozione di misure di sicurezza e una serie di disposizioni correlate all’evento con divieti, nell’area interessata dall’evento, che riguardano il consumo di bevande in vetro, la somministrazione di alcool e l’uso dei materiali esplodenti, disciplinando inoltre il termine orario per l’intrattenimento musicale. L’area interessata va da via Vittorio Veneto compresa fino al Villaggio Piaggio incluso.

Dalle 20 di stasera alle 6 di domattina è fatto divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro; di somministrazione di bevande in contenitori di vetro (ad eccezione del servizio al tavolo); di vendita o erogazione di contenitori di vetro mediante distributori automatici; introduzione e consumo di bevande in contenitori di vetro. Sempre nell’area interessata dall’ordinanza, dalle 2.30 alle 6 di domattina, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Dalle 20 di stasera alle 6 di domattina c’è il divieto di uso di materiali esplodenti in piazza Garibaldi, piazzone, via Guerrazzi, piazza della Concordia, piazza Berlinguer, sul corso, in piazza Curtatone e Montanara, in via Verdi, via Lotti, via Castelli, via Gotti ed in piazza Cavour. Termine ultimo ogni intrattenimento musicale le 3 di notte.