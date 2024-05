Notte Granata 2024, torna la festa a Pontedera: tutti in piazza il 29 giugno

Pontedera (Pisa), 14 maggio 2024 – Sta per tornare la festa più lunga e coinvolgente dell’anno a Pontedera. Sabato 29 giugno il Comune di Pontedera organizza la Notte Granata 2024. Un appuntamento divenuto negli anni tradizionale per la città e ormai organizzato sempre a fine giugno. Adesso l’amministrazione, pronta a stanziare circa 116mila euro, attraverso una manifestazione di interesse cerca un operatore economico qualificato in grado di organizzare l’evento. "Nell’intento dell’amministrazione – si legge in una nota del Comune – c’è il desiderio di progettare e realizzare un evento che possa, nel suscitare stupore e allegria, essere ripetibile negli anni". Per anni conosciuta da tutti come la Notte bianca, dallo scorso anno ha assunto il nome di Notte Granata. Furono Ivana Spagna ed Alexia ad animare le piazze principali.

«Una seconda edizione che vuol ritornare carica di energia e con una voglia di creare una serata speciale per i cittadini di Pontedera e della Valdera". Quindi una prima bozza di programma. Dalle ore 19 un programma più a misura di bambino con animazione e musica in piazza Cavour con effetti scenici video e scenografie che dovranno far vivere ai bambini il mondo delle favole. L’animazione e la musica dovrà essere interpretata da attori e cantanti professionisti, con le loro esibizioni dovranno essere in grado di creare un’atmosfera magica e suggestiva. Un intervento dedicato ai più piccoli di almeno 4 ore. La serata continuerà per i più grandi e dalle 21.30 a mezzanotte, con il coinvolgimento di piazza Martiri della Libertà e di viale Italia.

Ci saranno due palchi principali oltre a quelli di piazza Curtatone, piazza Cavour, piazza Duomo e piazza Unità d’Italia con palchi secondari. I due palchi principali del piazzone e di viale Italia dovranno ciascuno accogliere almeno un artista/cantante appartenente al panorama musicale italiano contemporaneo, di fama nazionale ed eventuali artisti provenienti dall’esperienza dei talent show televisivi nazionali. I palchi secondari, che dovranno essere realizzati in piazza Cavour, in piazza Curtatone, in piazza Duomo ed in piazza Unità d’Italia dovranno accogliere invece tribute band di rilievo nazionale, radio e dj set.