Ivana Spagna prima ospite della Notte Granata

Pontedera (Pisa), 6 giugno 2023 - Ci sarà Ivana Spagna sabato 24 giugno a far ballare grandi e piccini sul piazzone, in occasione della prima Notte Granata di Pontedera. Una manifestazione storica per la città della Vespa che torna dopo quattro anni. Fino al 2019 questa serata, fino ad allora chiamata Notte bianca, era riuscita a richiamare a Pontedera migliaia di persone.

Quest'anno cambia nome ma non più di tanto fisionomia. Ci saranno eventi in moltissime piazze della città, dalla stazione a Fuori del Ponte, passando per il corso e piazza del Duomo. Tra i primi ospiti svelati c'è appunto Ivana Spagna, la cantautrice veneta che porterà sul palco di piazza Martiri della Libertà, i suoi mitici pezzi degli anni '80 e '90. Con lei ci sarà l'animazione di Radio Stop, che ha già annunciato altri ospiti per quella sera.

In piazza Cavour ci saranno spettacoli per bambini già dalle 19, con un musical ispirato a Frozen e lo spettacolo di Panna (bidello di Back to school). Nella zona della stazione spazio a Raggae Station con varie band che si alterneranno sotto la bandiera della pace. E poi Pensiero Nomade in piazza Duomo mentre in piazza Curtatone ci sarà Martin e la banda di Moreno. L'ospite che si esibirà sul palco che verrà allestito in viale Italia sarà invece svelato nei prossimi giorni. Tutti i dettagli della serata nell'edizione cartacea in edicola domani mercoledì 7 giugno.