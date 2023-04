Biagio Antonacci e Madame super ospiti di 11Lune

Peccioli, 17 aprile 2023 - Madame e Biagio Antonacci calcheranno il palco dell’ Anfiteatro Fonte Mazzola. Le due date in anteprima per il festival 11Lune sono in collaborazione con Live Emotion Group. Sabato 22 luglio a distanza di qualche mese dall’uscita del suo secondo album, anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 “Il bene nel male” Madame, l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro, si esibirà a Peccioli. Martedì 25 luglio Biagio Antonacci si esibirà all’Anfiteatro Fonte Mazzola, con la certezza di trovare altre migliaia di persone pronte a cantare i suoi brani più belli. Da mercoledì 19 aprile dalle ore 9 aprirà il punto vendita dei biglietti per il concerto di Madame del 22 luglio e di Biagio Antonacci del 25 luglio 2023.