Ciclismo, torna anche con i giovanissimi la San Miniato 2023

I giovanissimi del San Miniato Ciclismo per la stagione 2023

San Miniato,20 marzo 2023 - Oltre alla riconferma del terzetto esordienti, una buona notizia per il ciclismo toscano arriva da San Miniato dove la locale società ha allestito anche una squadra che comprende nove giovanissimi. Il suo presidente Alberto Carmignani ha lavorato con impegno e passione, per allestire una seconda squadra oltre a quella esordienti e l’obbiettivo è stato felicemente raggiunto. Naturalmente lo scopo futuro è quello di incrementare il numero dei tesserati per creare un domani le condizioni per avere un buon numero anche di esordienti e allievi. A coordinare il lavoro del gruppo il direttore sportivo Carmine Di Vilio, che si avvale della preziosa collaborazione di Fabrizio Scunzani e della giovane Alice Ammannati. Il terzetto esordienti al 2° anno in categoria, comprende Alessio Puccioni, Paolo Salto e Gabriele Nannetti con i confermati direttori sportivi Sandro Puccioni e Rodolfo Pucciarelli, mentre nelle vesti di collaboratore è Rolando Bini, tutti e tre ex corridori. La società metterà in calendario anche in questa stagione la gara sul circuito della zona artigianale di San Miniato, mentre la società per gli allenamenti si avvale della ideale pista di Casa Bonello. Quanto agli sponsor il sostegno in primis di Pneumatici e Revisioni, Banca di Cambiano 1884, Unipol, Cabel Leasing, Car Diesel, Toscoscavi, Promital e Car Center dell’appassionato Matteo Nunziata. La presentazione si è tenuta presso la filiale di Empoli della Banca di Cambiano.

GIOVANISSIMI: Nico Santini, Camilla Mannucci, Gloria Detti, Duccio e Diego Antongiovanni, Michael Spini, Andrea Ruggiero, Ismail Rayadi, Lorenzo Nesti.