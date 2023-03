Siena: la coalizione è scossa. Pesa il caso Montomoli, "ricucire è un obbligo"

Nicoletta Fabio

Siena, 5 marzo 2023 - Archiviata la pratica relativa alla candidatura a sindaco di Emanuele Montomoli, fondatore di VisMederi, il centrodestra è alle prese con un test di stabilità della coalizione. Il motivo? Fratelli d’Italia pare aver trovato un nome alternativo a Montomoli nella corsa per il Comune: si tratta di Nicoletta Fabio (già sondata prima di Natale), insegnante in pensione, già priore dell’Istrice, presidente del Consorzio per la Tutela del Palio e rettore del Magistrato delle Contrade. Ma né l’annuncio del ritiro del sostegno al fondatore di VisMederi né la scelta (ancora da ufficializzare) della Fabio sarebbero stati condivisi da FdI con Lega e Forza Italia, che quindi si trovano ora di fronte al fatto compiuto. Di qui una fitta serie di telefonate con Roma e Firenze per capire cosa fare, ma il messaggio dei vertici di entrambi i partiti ai referenti senesi è stato inequivocabile: "Vietato rompere la coalizione di centrodestra".

Pesa infatti quanto accaduto a Massa : a Roma nessuno vuole favorire la nascita di un ’caso Siena’, considerando già di per sé singolare la mancata ricandidatura del sindaco uscente Luigi De Mossi, sostenuto proprio dal centrodestra. Il diktat è quindi forte e chiaro: "Si va avanti uniti". Lega e Forza Italia di Siena sono pronti a fare la loro parte in campagna elettorale, intanto la coalizione si ricompatta contro la nomina (mai condivisa con i partiti) di David Chiti come nuovo assessore al Bilancio.