Arezzo, 25 marzo 2025 – “Riarmo europeo: il presidente del Consiglio Comunale nega il dibattito, nonostante il regolamento”. La dichiarazione del consigliere comunale Michele Menchetti

“Denuncio il rifiuto del presidente del Consiglio Comunale di accogliere un dibattito in assemblea sul piano di riarmo europeo. Ho infatti presentato una richiesta formale, basata sull’articolo 52 del regolamento del Consiglio Comunale, che prevede la possibilità di discutere argomenti di ‘particolare gravità e urgenza’ anche se non all’ordine del giorno. La richiesta mirava a far esprimere tutti i gruppi consiliari sul piano di riarmo europeo da 800 miliardi di euro in quattro anni, proposto dalla Commissione e approvato dal Parlamento di Strasburgo. Bastava concedere un minuto a testa ai capigruppo per esprimere la loro posizione su questo tema cruciale e reputo inaccettabile che, nonostante la chiarezza della norma, non sia stata reputata una questione con quelle caratteristiche. Siamo ancora una volta di fronte a un’interpretazione pro domo sua del regolamento. Il riarmo avrà un impatto significativo sul futuro non solo dell’Europa ma anche delle comunità locali. Il silenzio e l’indifferenza non sono la risposta”.