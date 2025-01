Arezzo, 15 gennaio 2025 – “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati: passo avanti decisivo per l’economia circolare in Toscana”

Con queste parole Lucia de Robertis consigliera PD e presidente della Quarta Commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture ha commentato la presentazione in Consiglio del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

"Oggi abbiamo presentato in Consiglio Regionale un atto fondamentale per il futuro della nostra regione: il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, il primo in Toscana completamente orientato all’economia circolare. Si tratta di uno strumento innovativo, risultato di un lavoro approfondito e partecipato (13 sedute della Commissione, oltre 60 ore di dibattito, stakeholder ed esperti ascoltati ed incontrati), che segna un cambiamento concreto nella gestione dei rifiuti e nella tutela del nostro ambiente.

E’ un piano di scelte che fissa obiettivi chiari e ambiziosi: ridurre la produzione di rifiuti del 5% entro il 2028, portare la raccolta differenziata al 75% nel medio termine e all’82% entro il 2035, promuovere il riuso e il recupero, e minimizzare l’uso delle discariche. Inoltre, incentiva lo sviluppo di nuove tecnologie e impianti per il recupero dei materiali, rafforzando la capacità del territorio di trasformare i rifiuti in risorse. A chi sostiene che è non ci siamo occupati della localizzazione dico che questo piano rispetta i territori e soprattutto la legge, infatti come indica una sentenza del Consiglio di Stato (la n.1072 del 31/01/2023) non è di competenza dei consigli regionali la localizzazione degli impianti.

L’iter che ha portato a questo documento è stato lungo e complesso, ha proseguito De Robertis. Un percorso che ha visto un confronto serrato e costruttivo sia in Commissione che in Aula. Voglio ringraziare l’Assessora Monni per il lavoro instancabile e la dedizione dimostrata, insieme agli uffici regionali, ai commissari di maggioranza e di opposizione, e a tutti gli stakeholder coinvolti.

Questo piano guarda al futuro. Coniuga sostenibilità ambientale e innovazione economica, posizionando la Toscana come regione leader in Italia e in Europa nell’ambito dell’economia circolare. Le azioni previste avranno ricadute positive sia per l’ambiente che per i cittadini, migliorando la qualità della vita e creando nuove opportunità economiche.

Al termine di questo lavoro del Consiglio il percorso si sposta sui territori, andando a coinvolgere le altre autorità competenti: dagli enti locali a tutti gli attori del sistema dei rifiuti che dovranno attuare concretamente questo ambizioso piano. Il nostro impegno sarà nel monitorare con attenzione l’evoluzione e l’attuazione delle strategie previste, affinché si trasformino in risultati tangibili per tutti i toscani."