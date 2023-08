Inchiesta Open, Nordio chiede azione disciplinare contro i pm che hanno indagato su Renzi

Firenze, 12 agosto 2023 – Inchiesta Open, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha chiesto che venga avviata l’azione disciplinare nei confronti dei pm che hanno indagato su Renzi, ovvero il procuratore aggiunto della Repubblica di Firenze Luca Turco e il suo sostituto Antonino Nastasi.

In base a quanto riportato da Il Giornale, sarebbe questa la richiesta del guardasigilli. E i due magistrati sarebbero accusati di “grave violazione di legge determinata da ignoranza grave e inescusabile”.

A fine luglio il leader di Italia Viva, in merito all’inchiesta, ha fatto sapere sui social: “La Corte Costituzionale ha accolto il nostro ricorso”. Queste le parole di Renzi: “La Corte Costituzionale ha deciso sul conflitto di attribuzione tra Senato e Procura di Firenze sulla vicenda Open. Avevo fortemente voluto che la vicenda finisse in Corte, non per il processo ma per un punto di principio e di diritto. Io sostenevo che il comportamento dei pm di Firenze violasse la Legge (e la Cassazione ci ha dato ragione 5 volte) e che violasse anche la nostra Costituzione. La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso – ha sottolineato il leader di Italia Viva – dandoci ragione e annullato alcuni provvedimenti dei pm di Firenze”.