Arezzo, 4 marzo 2025 – Ghezzi e Carini incontrano l'on. Torselli: "Insieme per lo sviluppo della Valdichiana"

I referenti di Fratelli d’Italia del direttivo provinciale aretino hanno incontrato nei giorni scorsi l’On. Francesco Torselli, Eurodeputato al Parlamento Europeo in Bruxelles.

“sono stati giorni molto proficui, di approfondimento e di conoscenza” dichiara il Consigliere Comunale di Castiglion Fiorentino con delega alle politiche comunitarie e progettazione bandi Sonia Ghezzi. “Grazie alla disponibilità dell’On. Torselli, abbiamo potuto apprendere le dinamiche e le opportunità che la Comunità Europea offre agli Stati membri e a cui i nostri territori possono accedere”.

La delegazione durante la visita ha espresso all’eurodeputato la necessità di pianificare nuove linee progettuali per lo sviluppo della Valdichiana, che siano aderenti alle reali necessità e alla tipologia del tessuto imprenditoriale del nostro territorio, a vocazione artigianale, manifatturiera, agricola e turistica.

Assieme al consigliere comunale di Cortona Nicola Carini, inoltre, è stata posta l’attenzione sulle aziende della Valdichiana e sulle incredibili potenzialità che il mercato internazionale offre loro e alla possibilità per i nostri giovani di aprirsi agli operatori stranieri, senza per questo dover abbandonare le nostre realtà.

L’incontro con l’on. Torselli è stata anche l’occasione per “strappargli” la promessa di una visita, molto probabilmente in giugno, quando la vallata sarà nel pieno delle attività agricole, industriali e turistiche, per dimostrare quanto è importante puntare sullo sviluppo della Valdichiana come volano dell’economia locale in Europa.

“Avere un punto di riferimento così importante quale l’On. Torselli, presente nella Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, nella Commissione per l’occupazione e gli Affari sociali e nella Commissione per il commercio internazionale, rende l’Europa più accessibile, accorciando le distanze fra le nostre istituzioni”, concludono Ghezzi e Carini.