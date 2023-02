Primarie Pd, Fossi lancia l’operazione futuro: "Così cambiamo dal basso il partito"

Emiliano Fossi, per nove anni sindaco di Campi Bisenzio

Firenze, 18 febbraio 2023 – Emiliano Fossi battagliero e a perdifiato nella campagna elettorale per le primarie del Pd toscano. Intorno a lei e a Schlein entusiasmo e voglia di ribaltone. Ci crede? "Stiamo andando dove il Pd è stato assente per troppo tempo e parliamo di lavoro, sanità, trasporti e non di noi stessi. In tantissimi dicono ’finalmente’ e a tutti diciamo: venite a votare il 26 e cambiamo insieme il Pd". Perché scegliere lei e non Valentina Mercanti? "Valentina, che rispetto, è stata scelta in una stanza da poche persone. La mia candidatura nasce da due assemblee con più di 500 partecipanti. Ecco il cambiamento che serve". I suoi avversari ricordano che ha lasciato il Comune di Campi per un posto sicuro in Parlamento. Che a Campi alle Politiche ha vinto il centrodestra e che ancora non c’è un candidato di centrosinistra per le prossime amministrative. Crede di aver fatto sempre le scelte giuste al momento giusto? "Ho fatto il sindaco per 9 anni e mezzo, dopo aver fatto la gavetta partendo dal consiglio comunale e dalle feste dell’Unità. Mi sono candidato perché c’era l’occasione dopo tanti anni di rappresentare il mio territorio con qualcuno che...