Arezzo, 30 maggio 2025 – “Fondazioni: il personale torna in Comune”. La

nota del consigliere comunale Michele Menchetti

“Gran parte del personale comunale è rientrato dalle fondazioni per le quali aveva optato al momento della loro costituzione. È la conferma che esse hanno poco senso e che con una simile gestione non sono assolutamente accettabili. Basterebbero, per l’appunto, uffici comunali destinati a cultura, sociale e turismo. Sicuramente costerebbero di meno.

Ho chiesto dunque al sindaco chi è tornato nell’organico del Comune dopo l’esperienza trascorsa, dove e con quale qualifica è stato assegnato, chi sono e quanti sono gli attuali dipendenti e collaboratori delle fondazioni, che genere di mansioni svolgono, con quali modalità o avvisi pubblici sono stati selezionati.

La politica non può esimersi dal dare una valutazione a questo problema, messo in risalto dal sottoscritto con un’interrogazione in Consiglio Comunale. Perché non credo si tratti solo di coincidenze”.