Pd Cortona, la cerimonia di intitolazione della sede di Camucia a David Sassoli

Arezzo, 28 maggio 2025 – Il Partito Democratico di Cortona annuncia che venerdì 6 giugno 2025 alle ore 18:30 si terrà la cerimonia di intitolazione della sede di Camucia (Piazzale Europa 15) al compianto David Sassoli.

La scelta di dedicare la nostra sede a Sassoli nasce dal desiderio di rendere omaggio a una figura esemplare del nostro tempo: giornalista, uomo delle istituzioni, presidente del Parlamento Europeo, ma soprattutto un simbolo di integrità, dialogo e visione europea. Un punto di riferimento per chi crede nella politica come servizio e nella democrazia come bene comune, ma anche un grande amico della nostra città.

All’evento parteciperanno la famiglia Sassoli e l’europarlamentare Camilla Laureti, e sarà distribuita un’edizione del “Manifesto di Ventotene” di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi curata dai Giovani Democratici cortonesi.

A seguire, alle ore 20:30, si svolgerà una Cena Democratica presso il Circolo ARCI di Chianacce di Cortona (AR), un momento conviviale aperto a tutti, occasione per ritrovarsi e continuare insieme il dialogo. La cena avrà un costo di € 20,00 a persona, con partecipazione gratuita per i bambini.

Si invitano gli interessati a confermare la propria presenza entro il 2 giugno, contattando Roberto al 339.5456943 o Marica al 338.1304738.