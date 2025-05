Arezzo, 26 maggio 2025 – «La verità sulla sede della PM di via Filzi: vogliamo un consiglio comunale aperto

«Dopo innumerevoli interrogazioni da parte dei gruppi consiliari PD e Arezzo 2020, dopo svariate dichiarazioni e promesse di vari esponenti della Giunta Ghinelli è arrivato il momento che tutti i cittadini, le associazioni, i commercianti, i sindacati, i comitati possano essere parte attiva e interloquire con la Giunta Comunale e i Consiglieri Comunali sull' annosa vicenda della nuova sede della Polizia Municipale in via F. Filzi.

È per questo che abbiamo chiesto, nei giorni scorsi, al Presidente del Consiglio Comunale Luca Stella la convocazione di un consiglio comunale aperto a tutti la comunità aretina.

La situazione è sotto gli occhi di tutti: lavori iniziati ma fermi da molto tempo, situazione di degrado e forti criticità sotto gli aspetti di igiene, salubrità e sicurezza.

Tutto questo per aver scelto un tipo di appalto sbagliato e a monte per la volontà di Ghinelli di fare la nuova sede della Polizia Municipale, lì in via Filzi, in quell'immobile che era di proprietà della Diocesi.

Solo la maggioranza di destra-centro, e forse non tutta, ha sostenuto questa scelta: cittadini, ex comandante ed agenti della Polizia Municipale, associazioni, sono stati da sempre contrari.

I gruppi consiliari PD e Arezzo 2020 hanno da sempre manifestato la propria contrarietà e hanno da sempre fatto proposte alternative più economiche e più praticabili.

Ora non bastano più le chiacchere o sperare che la proprietà rispetti l’ordinanza e metta in sicurezza l'area: è tempo di atti forti e concreti nel rispetto dei cittadini della zona e di tutti gli aretini.

Dichiarazione gruppi Consiliari PD e Arezzo 2020