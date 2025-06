Arezzo, 5 giugno 2025 – Palazzini (FdI Arezzo): "Con il nuovo Decreto Sicurezza, lo Stato torna a tutelare i cittadini onesti" "Il nuovo Decreto Sicurezza, approvato con voto di fiducia alla Camera il 29 maggio e attualmente in fase conclusiva al Senato, rappresenta un passo decisivo verso il ripristino della legalità e della tutela dei cittadini rispettosi delle regole" . Lo dichiara Francesco Palazzini, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Arezzo. Principali novità del Decreto Sicurezza: Reato di occupazione abusiva: Introduzione del reato di occupazione arbitraria di immobile, con possibilità di sgombero immediato da parte della polizia giudiziaria, anche senza mandato del giudice, in caso di occupazioni illegittime . Inasprimento delle pene: Aumento delle sanzioni per reati commessi durante manifestazioni pubbliche, inclusi danneggiamenti e blocchi stradali, con pene fino a sei anni di reclusione . Tutela delle forze dell'ordine: Introduzione di un sostegno economico fino a 10.000 euro per le spese legali degli agenti coinvolti in procedimenti penali relativi al servizio e possibilità di dotare le forze di polizia di dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam) . Misure contro il terrorismo: Nuove fattispecie di reato relative alla detenzione e diffusione di materiale con finalità terroristiche, con pene fino a sei anni di reclusione . Reati nelle aree sensibili: Introduzione di aggravanti per reati commessi all'interno o nelle immediate adiacenze di stazioni ferroviarie, metropolitane o convogli adibiti al trasporto passeggeri . "Per troppo tempo, l'immobilismo normativo ha penalizzato i cittadini onesti, lasciando spazio a comportamenti illegali e pericolosi. Con questo decreto, lo Stato riafferma la sua presenza e il suo impegno nella tutela della legalità e della sicurezza pubblica", conclude Palazzini.