Arezzo, 9 gennaio 2025 – “Finalmente la maggioranza si accorge dei problemi di manutenzione e degrado della città”. La dichiarazione dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo)

“Negli ultimi 4 anni abbiamo sollecitato e stimolato più volte la giunta ad avere più cura della città e tentato di far aprire gli occhi ai partiti di maggioranza sui temi legati alla manutenzione e alla lotta al degrado. Problemi che oramai sono sotto gli occhi di tutti. Con scarsi risultati, perché il tema è lontano dall’essere risolto.

Finalmente però Fratelli d’Italia, attraverso alcune note inviate alla stampa, sta pungolando l’amministrazione comunale a fare di più in questo senso. Segno evidente che allora avevamo ragione: la città è disordinata e a volte sporca mentre emerge poca attenzione su alcuni temi legati ai servizi pubblici locali. A questo si aggiungono i tanti danneggiamenti al patrimonio pubblico e un diffuso senso d’insicurezza.

Prendiamo atto che nei paraggi di Fratelli d’Italia si sono accorti dei problemi. La nostra speranza è che queste uscite siano dovute alla seria volontà di risolvere criticità molto sentite dai cittadini e non siano, invece, dovute a mere schermaglie interne alla maggioranza, utili solo a individuare il candidato del centrodestra per le prossime elezioni a sindaco. Per Scelgo Arezzo i temi del degrado e della manutenzione non soltanto sono reali ma meritano attenzione da parte di giunta Ghinelli e dei partiti che la sostengono e il giusto posto nella scala delle priorità”.