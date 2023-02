Primarie Pd in Toscana, rottamati i vertici: Schlein vince, Fossi eletto segretario regionale

Primarie Pd in corso, ecco per chi hanno votato Eugenio Giani e Dario Nardella

Firenze, 26 febbraio 2023 – Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Ha vinto in maniera netta contro il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. E Emiliano Fossi è il nuovo segretario regionale del Pd in Toscana.

Avviene una sorta di rottamazione della nomenklatura Pd. Si afferma il nome nuovo, che partiva svantaggiato, un nome che il popolo dem sceglie nei gazebo per dare freschezza a un partito che esce malconcio, per usare un eufemismo, dalle ultime due consultazioni, ovvero le politiche e le ultime elezioni regionali in Lombardia e Lazio.

L’onda Schlein travolge tutto in Toscana, dove si afferma in maniera netta a Livorno e in Versilia. Passa anche a Grosseto e nell’Empolese Valdelsa. Vince senza problemi anche a Firenze, la città del sindaco Dario Nardella che è stato il primo sostenitore di Stefano Bonaccini e il coordinatore della sua campagna elettorale.

Il popolo si è insomma espresso contro la nomenklatura. Per una responsabilità importante, ovvero quella che ora assume Schlein, di guidare il partito verso una stagione nuova e di riscatto. Ci riuscirà? La sfida è grande.

"La prima cosa che vi chiedo – dice Bonaccini quando il dato era ormai chiaro – è di mandare da qui un grande applauso e un abbraccio a Elly Schlein. L'ho sentita pochi minuti fa, le ho fatto i complimenti e un 'in bocca al lupo' per la responsabilità che assume da questa sera alla guida di un partito democratico che ha bisogno di reagire e di rigenerarsi".

Parole che sembrano zittire chi aveva parlato di una possibile scissione nel Pd.