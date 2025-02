Elezioni regionali in Toscana, Giani: “Primarie? Non mi tiro indietro”

Firenze, 27 febbraio 2025 – "Se il partito e la segretaria nazionale Elly Schlein e quello regionale Emiliano Fossi ritengono utili le primarie, io non mi tiro indietro". E' il commento del governatore Eugenio Giani all'intervista di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, leader di Avs.

Il segretario Avs da le pagine di Repubblica infatti ha detto: "Facciamo le primarie per scegliere il candidato governatore del centrosinistra". E sulla coalizione di centrosinistra all'orizzonte ha precisato: "Penso che per la Regione sia necessario partire da un cuore che metta insieme Pd, 5Stelle e Avs. Per ragioni di numeri ma anche politiche è il primo compito che abbiamo".

Parole a cui il governatore Giani reagisce positivamente: "Di primarie - dice - ne parlammo a settembre, ma il quadro diverso. Ho parlato con Fratoianni qualche settimana fa e dissi a lui di discuterne con i vertici del mio partito, poi non so se lo ha fatto". Il messaggio: se sono necessarie per far sentire gli alleati a proprio agio nella coalizione perché no? Giani aggiunge poi: "Ritengo il messaggio di Fratoianni costruttivo anche alla luce delle indicazioni per costruire una coalizione".