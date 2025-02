Arezzo, 17 febbraio 2025 – Diego Angori eletto segretario del Partito democratico di Cortona

Si è svolto sabato 15 febbraio presso la sede di Camucia il congresso del Partito Democratico di Cortona, un momento di confronto e partecipazione che ha visto la presenza di iscritti ed iscritte e di esponenti della politica locale e nazionale.

Dopo l’apertura dei lavori, coordinati da Francesca Basanieri e Francesca Adreani delle Donne Democratiche e introdotti dal segretario uscente Luca Bianchi, ha preso la parola il candidato a segretario Diego Angori, che ha esposto le linee programmatiche della sua segreteria. Sono seguiti gli interventi dell’onorevole Laura Boldrini, della segretaria provinciale del PD Barbara Croci, della responsabile della CGIL per la Valdichiana Francesca Spadoni, del consigliere comunale Rossano Cortini (in rappresentanza del PSI) e di Maurizio Burroni per Cortona Civica. Era inoltre presente Emanuele Rachini dell’ANPI. A seguire si è svolto il dibattito tra gli iscritti, concluso dal voto unanime a favore di Angori, che così ha ricevuto l’investitura a segretario del PD cortonese.

La relazione del Segretario: un nuovo slancio per il PD di Cortona

Nel suo intervento, Angori ha tracciato un bilancio degli ultimi anni, ringraziando il segretario uscente Luca Bianchi e la sua squadra per il lavoro svolto in un periodo complesso, segnato dalla transizione all’opposizione dopo oltre settant’anni di governo cittadino. Ha riconosciuto le difficoltà e gli errori del recente passato, sottolineando l’urgenza di un’analisi approfondita sulle ragioni delle sconfitte elettorali e della disaffezione di una parte dell’elettorato.

L’obiettivo principale del nuovo corso sarà ricostruire un partito inclusivo, aperto al confronto e vicino ai bisogni dei cittadini. Angori ha ribadito l’importanza di riscoprire e riaffermare i valori fondamentali della sinistra: il lavoro, la sanità pubblica, la scuola, la tutela dell’ambiente e la pace. Ha criticato alcune scelte del passato, tra cui le riforme del lavoro che hanno indebolito le tutele per i lavoratori e una gestione ambigua di alcune tematiche internazionali, come la questione ucraina e quella palestinese.

Sul piano locale, il nuovo segretario ha evidenziato la necessità di rafforzare le infrastrutture e le opportunità economiche per il territorio, investendo su logistica, connettività e sostenibilità ambientale. Ha posto particolare attenzione alla riqualificazione del tessuto urbano e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale cortonese, sostenendo il bisogno di una programmazione più incisiva e di un dialogo costante con i cittadini e le associazioni.

In conclusione, Diego Angori ha sottolineato la volontà di rendere il PD di Cortona un partito dinamico, attivo e radicato nel territorio, capace di rappresentare le istanze dei cittadini con coerenza e determinazione. Ha invitato iscritti e simpatizzanti a un impegno collettivo, per costruire un’alternativa politica credibile e forte.

Con questo congresso si apre una nuova fase per il Partito Democratico di Cortona, all’insegna della partecipazione, del rinnovamento e della costruzione di un progetto politico solido e condiviso.