Il numero dei Cpr e quello totale delle persone recluse

Firenze, 24 settembre 2025 – Dice Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, che in Toscana non serve un Cpr, Centro di Permanenza per Rimpatri, ne servono due: “Uno per quelli che sono i clandestini coinvolti in tutte le vicende, uno apposta per quelli coinvolti nello spaccio, perché c’è un problema di emergenza droga e spaccio anche in Toscana con la sinistra che si volta dall’altra parte”.

Il tema, come forse sanno i lettori e gli ascoltatori delle Pecore Elettriche, interessa parecchio da queste parti. Quindi va preso molto sul serio. L’obiettivo del governo, pare di intuire, è quello di trattenere le persone non in custodia cautelare, ma in quanto irregolari in via di espulsione. I guai si verificheranno quando il governo non riuscirà ad espellere gli spacciatori. Risultato: il problema resterà confinato nel Cpr, ma nessuno se accorgerà se non chi ci vive intorno.

D’altronde, come spiega l’ultimo report di Actionaid, “dai CPR sono rimpatriati solamente il 10 per cento nel 2023 delle persone colpite da un provvedimento di espulsione, cioè su 28.347 persone sono rimpatriate ‘solo’ 2.987 dai CPR italiani. Il totale dei rimpatri è di 4.267 (comprensivo di tutte le procedure effettuate fuori dai CPR)”. Il rischio insomma è che questi due Cpr, non uno, servano soltanto ad aumentare il numero delle persone recluse.