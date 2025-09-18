I tre toscani nella contesa online dei Cinque Stelle

Firenze, 17 settembre 2025 – Ci sono ben tre toscani, dico tre, a sfidare Beppe Conte per la conquista della presidenza del M5S in una contesa online. I nomi degli sfidanti, 20, sono stati comunicati agli elettori e a Conte tremerà di sicuro la pochette. Anzitutto c’è Paolo Bati, da Prato, persona «dinamica, organizzata e corretta come descritto nel CV». Dice «M5S tutta la vita» a riprova della fedeltà maturata fin dal 2018, quando s’è iscritto al Movimento: «Avanti nonostante tutto e tutti». C’è poi Tommaso Romagnoli, di Borgo San Lorenzo, informatico, consigliere comunale dal dettagliatissimo curriculum di attivista a Cinque Stelle (che comprende anche un «appoggio esterno attività del comitato contro la centrale a Biomasse nel 2016»). Dice: «Solo con il movimento c’è interesse reale sulla connettività e sullo sviluppo di una propensione all’innovazione tecnologica che in Italia è stata bloccata per 25 anni, a causa di interessi economici e politici dei partiti e di coloro che li finanziano». E poi c’è Riccardo Dominici (non Domenici) di Pitigliano, che vive a Firenze. Candidatura tosta anche la sua, «iscritto a questa piattaforma dal primo giugno 2016». Giusto un piccolo equivoco: nella presentazione dice di volersi candidare alle elezioni regionali in Toscana. Dettagli, pinzillacchere. C’è da dire però che Conte l’ha scampata bella.