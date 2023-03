Baldaccio, i Consiglieri di opposizione chiedono la convocazione della Commissione Lavori Pubblici

baldaccio

Arezzo, 18 marzo 2023 – Dopo l'annuncio da parte dell'Assessore sui ritardi dei lavori al tunnel del Baldaccio, i consiglieri del PD Alessandro Caneschi, Giovanni Donati, Donato Caporali e Valentina Sileno di Scelgo Arezzo, tutti membri della Commissione Lavori pubblici, hanno richiesto la convocazione della Commissione per far luce sui ritardi e per chiedere alcuni chiarimenti sulla nuova viabilità, viste le tante perplessità segnalate anche da parte di tanti cittadini.

I Consiglieri Comunali del Partito Democratico Caneschi, Donati e Caporali ribadiscono:

“Questa opera strategica costa ai cittadini aretini oltre 5 milioni di euro e da quello che riusciamo a capire e vedere i lavori vanno molto a rilento per cause a noi sconosciute; per questo è necessario dedicare una seduta esclusiva della Commissione Lavori Pubblici dove ci auguriamo che possano partecipare anche il Sindaco Ghinelli, l’Assessore alle opere strategiche Sacchetti, e anche tutti i cittadini interessati da questa opera. È arrivato il momento di fare chiarezza su questo cantiere e sugli altri: quello della nuova Caserma della Polizia Municipale di Via Filzi e quello della rotatoria “fantasma” di Via Fiorentina.

Chiederemo la convocazione straordinaria della Commissione Lavori Pubblici anche per le altre due opere strategiche in modo da poter capire realmente le problematiche che hanno fatto ritardare la conclusione dei lavori.

A tre anni dall’insediamento della seconda Giunta Ghinelli non è più tollerabile scaricare le colpe dei ritardi sul covid o sull’aumento dei costi; i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi, i reali motivi per cui i costi di queste opere sono più che raddoppiati e il termine di conclusione dei lavori”.