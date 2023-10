“Arezzo: è fanalino di coda per ciò che riguarda l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”

Arezzo, 13 ottobre 2023 – Intervengono con una nota i consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo)“I dati diffusi dalla Camera di Commercio di Arezzo - Siena purtroppo non ci sorprendono. Arezzo: è fanalino di coda in Toscana e ben al di sotto della media nazionale per ciò che riguarda l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per questo occorre investire, nel presente, in nuovi modelli di formazione che attirino i giovani e consentano loro di accedere rapidamente al mercato del lavoro. Usiamo volutamente la parola ‘presente’ perché riteniamo che ‘futuro’ sia un termine oramai abusato che rappresenta solo un orizzonte lontano su cui scaricare problemi e rinviare soluzioni.

Sono anni che Scelgo Arezzo continua a fare proposte su questo argomento sul quale si succedono continui e ripetuti appelli da parte di associazioni datoriali e singoli imprenditori. Nulla si muove, nonostante i dati peggiorino e rischino di determinare un vero e proprio svantaggio competitivo per il territorio e per i suoi settori produttivi.

Non esistono tavoli di lavoro e programmazione su questo argomento e l’amministrazione comunale, nonostante i nostri appelli, si disinteressa al tema.

E ancora una volta ribadiamo che tanto potrebbe essere fatto grazie al supporto delle aziende controllate o partecipate dal Comune di Arezzo, ovviamente in sinergia con i privati. A poco servono le sponsorizzazioni a eventi o manifestazioni promosse da alcune di queste quando le risorse potrebbero essere veicolate in corsi di formazione, orientamento scolastico, borse di studio e una vera e propria Accademia Formativa”.