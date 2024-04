Tir resta incastrato in curva: intervengono i vigili del fuoco

Pistoia, 16 aprile 2024 - Un tir era rimasto letteralmente incastrato in una curva, e si è trovato a non poter né procedere e neppure a poter fare marcia indietro. Su quel tratto di strada un realtà non avrebbe dovuto passare, se solo non avesse sbagliato destinazione nel navigatore. E così nella mattina di oggi per divincolarlo ci sono voluti i vigili del fuoco del comando di Pistoia, intervenuti in località Treppio, nel comune di Sambuca Pistoiese, dove nella nottata di ieri un autoarticolato, in seguito all'errato inserimento della destinazione su navigatore, si era incastrato su un tornante nel centro dell'abitato. Con l'ausilio dell'autogru giunta dal comando di Prato, il personale dei Vigili del fuoco è riuscito cosi a rimettere su strada il mezzo pesante, liberando la strada. Sul posto sono giunti, per regolare la viabilità e consentire le operazioni di recupero, i Carabinieri di San Marcello.

