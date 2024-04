Welcome back ’Marine’

"Welcome back home Ronnie" e "Bentornato Ron", questi i due striscioni esposti in Curva Pistoia per salutare il ritorno del ’Marine’ accompagnato dal suo coro che per tre anni lo ha omaggiato ogni domenica in cui ha calcato il parquet da giocatore: "Sai chi è quel giocatore che gioca meglio del mitico Jabbar, Rowan è Ronnie Rowan". Un giorno importante, per quello che di fatto è il nuovo proprietario del Pistoia Basket 2000: "Un giorno incredibile – dice Rowan – il migliore della mia vita". Le emozioni hanno continuato a fluire come un fiume in piena che travolge tutto e tutti e il PalaCarrara si è lasciato cullare dalla corrente accompagnandola. Se è stata una giornata particolare per Rowan non di meno lo è stata per il presidente biancorosso Massimo Capecchi. "Dietro le quinte o al timone 25 anni di grande passione. Tutti in piedi per Massimo Capecchi. Grazie Presidente". Questo l‘omaggio della Baraonda Biancorossa a chi ha guidato la società tra gioie e traversie ma sempre con il cuore.

"E‘ una giornata importante – dice Capecchi –, innanzitutto per la partita perché ci stiamo giocando un posto nei play off e poi per tutto quanto è successo in settimana con l‘operazione del passaggio di consegne che potrà dare un maggiore sviluppo al Pistoia Basket". Massimo Capecchi si appresta a vivere i suoi ultimi scampoli da presidente del Pistoia Basket e sono tanti i ricordi che riaffiorano alla mente, troppi per poterli riassumere in poche parole. Tanti anni trascorsi in biancorosso tante le cose fatte e chissà se riavvolgendo il nastro il presidente Capecchi rifarebbe tutto oppure se c‘è qualcosa che vorrebbe cambiare. "Sì, questa è la mia ultima partita da presidente – afferma Capecchi –: da quell‘agosto del 1999 ad oggi sono successe tante cose. Prima sono entrato come vice presidente con Roberto Maltinti, poi è toccato a me prendere la sua eredità. Devo dire che sono contento e riavvolgendo il nastro sono più le cose positive che quelle negative. Resterò a disposizione della società da vice presidente e continuerò a dare il mio contributo se ci sarà bisogno. L‘immagine che mi porto con me? La partita di Torino e la promozione in serie A, tanta gioia e tanta preoccupazione per quello che sarebbe stato il futuro. Ora il passaggio giusto per avere nuove forze a disposizione".

Tornando a Rowan, la sera precedente il membro della holding statunitense che ha rilevato le quote di maggioranza del Pistoia Basket aveva cenato fra gli altri con il vice presidente (nonché presidente del Consorzio Pistoia Basket City) Francesco Giuseppe Cioffi, l’ex compagno in maglia Olimpia Claudio Crippa e il direttore sportivo biancorosso Marco Sambugaro. "E’ stato un momento piacevole: Rowan è davvero malato di pallacanestro, nel senso più positivo del termine – ha svelato Cioffi – e questo mi fa essere fiducioso per il futuro del club. Ci sarà tempo per conoscere anche gli altri soci, oltre a Steven Raso, con il quale abbiamo avuto già modo di rapportarci in occasione del closing".

Maurizio Innocenti