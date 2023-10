Volley - serie D. Sia Bottegone che Buggiano sono a caccia di una svolta

Nel campionato di serie D femminile, domani è in programma il terzo turno d’andata. Nel girone B, pronta occasione di riscatto per il pur acciaccato Progetto Volley Bottegone: dalle 18, alla palestra Martin Luther King, affronterà la "Cenerentola" Colle Volley di Colle Val d’Elsa; nello stesso raggruppamento, dalle 18 ma a San Mauro a Signa sfida tra Sorms Volley e AM Flora Buggiano; infine, nel girone C, dalle 21 a Santa Croce sull’Arno, confronto fra i Lupi Santa Croce e la seconda squadra del Volley Aglianese, affidata al duo Lazzarini-Donnini. Bottegone lamenta le assenze della centrale Bianchini (out 20 giorni) e Vettori, malata. Sbloccare la classifica è l’imperativo delle pallavoliste borghigiane, guidate da Luca Barboni: l’avversario, però, non è dei più semplici. Il presidentissimo Leandro Landi chiede miglioramenti di gioco e soprattutto i primi punti: è uomo di sport a cui piace vincere. Vuole sorprendere Agliana, che sta partecipando al torneo di D con elementi giovani, da far crescere e maturare. Sinora non è stata fortunata: sono fuori per infortunio le opposte, Kolaj e Kercunga.

Gianluca Barni