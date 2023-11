Volley - serie B2. Obiettivo La Fenice. Sfatare il tabù-casa

Obiettivo, espugnare la palestra Anna Frank. Detto così, parrebbe una boutade e invece il Pistoia Volley La Fenice cerca la prima vittoria casalinga al cospetto dell’Emmegel Calenzano (stasera alle 21), nella settima giornata d’andata del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. Sinora, infatti, gli unici due successi di Alice Massaro e compagne sono stati ottenuti in trasferta (peraltro due affermazioni al tie-break, ergo sofferte). Stavolta non si può sbagliare, pena una classifica deficitaria: sin qui le fuxiablu hanno raccolto 4 punti, che equivalgono all’undicesimo posto; Calenzano è nono a quota 7, quindi parrebbe, almeno sulla carta, una squadra battibile. "Dobbiamo dare di più, essere più continui, offrire spettacoli migliori soprattutto davanti al nostro pubblico, che ci segue sempre in gran numero e con calore. Anche perché ne abbiamo le qualità", dice coach Cristiano Testi.